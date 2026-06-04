Depozitolu şişe getirene şişe başına 1 lira verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade noktalarına pet şişe , kutu şişe, cam şişeleri verdiklerinde her biri için 1 lira ödeme yapılacağını söyledi. Tutarlar ister nakit isterse de istenilen markette tutarlar kullanılabilecek. Uygulama 1 Temmuz 2026 tarihinde tüm Türkiye 'de devreye girecek.

DEPOZİTO NOKTALARI YERLEŞTİRİLECEK

1 Temmuz 2026 tarihine kadar cihazlar vatandaşların ulaşacağı noktalara yerleştirilecek ve faaliyete başlayacak. Şişelerde doğa işareti oldukça depozito iadesi alınacak. Yeni üretilen tüm şişelerde doğa simgesi bulunuyor.

DEPOZİTO VAR DİYE FİYAT ARTMAYACAK

Depozitolu şişeler için herhangi bir depozito ücreti alınmayacak. Depozito ücreti isteyenler hakkında yasal işlem gerçekleştirilecek.