Deprem bölgesi için elektrik düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından afet bölgelerinde elektrik bağlantı taleplerinin karşılanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.



Konuya ilişkin EPDK Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, EPDK’nın 30 Ocak toplantısında, “Afet Bölgelerinde Elektrik Bağlantı Taleplerinin Karşılanmasına Dair Usul ve Esaslar” kabul edildi.



Düzenleme, olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen bölgelerde bulunan kullanıcıların geçici süreli elektrik enerjisi bağlantı taleplerinin ivedilikle karşılanarak mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.



BAĞLANTI BEDELİ ALINMAYACAK



Afetten etkilenen kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere, ilgili bölgelerdeki kullanıcıların elektrik bağlantı talepleri, görevli elektrik dağıtım şirketine yapılacak başvurular ile karşılanabilecek. Başvuruların, afet tarihinden başlamak üzere en geç afet kararlarındaki sürenin sona erme tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde, güç bilgisi yer alacak şekilde yapılacak.



Afetten etkilenenler için kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan konteyner kent ve çadır kent gibi geçici yerleşim alanlarının elektrik bağlantı taleplerinin karşılanması amacıyla gerekli dağıtım altyapısının dağıtım şirketi tarafından sağlanacak ve bu işlem için bağlantı bedeli alınmayacak.



Afet bölgesinde, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak elektronik haberleşme cihaz ve altyapıları için işletmeciler tarafından yapılan elektrik bağlantı taleplerinin karşılanmasına öncelik verilecek.



ARIZA DESTEĞİ SAĞLANACAK



Dağıtım şirketine kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı başvuru yapılmasından itibaren, geçici yerleşim yerlerinin enerjilendirilmesi için tesis edilen ana pano ile konteyner veya çadırların beslendiği tali panoya kadar olan hatların (tali pano dahil) ve dağıtım transformatörünün işletme bakım sorumluluğu, elektrik dağıtım şirketi tarafından yerine getirilecek.



Talep edilmesi halinde, tali pano ile çadır veya konteyner girişindeki anahtarlama elemanı arasındaki hatlara ilişkin elektrik dağıtım şirketi tarafından arıza onarım desteği sağlanacak.



Ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kararında yer alan illerde elektrik bağlantı taleplerinin karşılanmasına ilişkin olarak, kullanım alanının bulunduğu araziye ilişkin tapu kaydı ve/veya kullanım hakkına ilişkin belgenin veya özel mülkiyet haricindeki arazinin kullanım hakkına dair belgenin sunulması, ayrıca elektrik projesinin onaylatılması ve tesisat muayene uygunluğunun sağlanması yükümlülükleri, kullanıcı tarafından 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.