Deprem bölgesinde ekonomi toparlanıyor

6 Şubat depremleri büyük bir ekonomik yıkım yarattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre toplam zarar 103,6 milyar dolar oldu.



Depremlerin ardından milli gelirde yüzde 9'luk kayıp yaşandı. Zararın yüzde 54,9'unu konut hasarı oluşturdu.



Bölge ekonomisi, hayata geçirilen çalışmaların ardından yeniden toparlanmaya başladı.



İŞÇİ SAYISI DEPREM ÖNCESİ SEVİYELERDE



11 ilde istihdam edilen işçi sayısı Kasım 2024'te 1 milyon 936 bin kişiye yükseldi. İşçi sayısı deprem öncesindeki seviyeyi aştı.



Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldeğ, "Genel olarak bölge toparlanıyor, ekonomik olarak toparlanıyor. İstihdam sorunu şu sıralar azlamaya başladı. Vardiya bile yapamıyorlardı, şimdi vardiya yapabilir hale geldiler." ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş'ta ipliğin çok önemli olduğunu belirten Güldağ, "Yine son derece önemli, makineler diriltirmeye çalışıyor, üretim artıyor. İhracat da yavaş yavaş artmaya başladı, tam olarak eski dönemine gelemedi ama ihracat artıyor." şeklinde konuştu.



BÖLGEDE İHRACAT ARTIYOR



2022'de 20,5 milyar dolar olan deprem bölgesi ihracat rakamı, 2023'te 18,2 milyar dolara gerilemişti. Yeniden 19,2 milyar dolara çıktı.

Bölgede, geçen yıl ihracatını en fazla artıran il yüzde 34,7 ile Hatay oldu.



Onu yüzde 14,6 ile Şanlıurfa, yüzde 10,8 ile Kahramanmaraş, yüzde 8,7 ile Malatya takip etti.



Felaketin vurduğu Adana ve Şanlıurfa'da ihracat, deprem öncesi dönemi geçmeyi başardı.



Hatay, ihracatta Türkiye sıralamasında her zaman ilk 10'da yer alıyordu. Deprem sonrası 16'ıncı sıraya inen Hatay, 2024'te yeniden ilk 10 il arasına girdi.



FİNANSMAN MALİYETLERİ ZORLUYOR



İş dünyası için en büyük sorunlardan biri ise finansman maliyetinin yüksek oluşu.



Güldağ, uzun vadeli finansman desteği ihtiyacının en çok söylenen konuların başında geldiğini ifade etti.



Mücbir sebep konusun da önemli sorunlardan biri olduğunu kaydeden Güldağ, iş dünyasının daha uzun ertelemeler istediğini ifade etti.