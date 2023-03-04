Deprem bölgesinde hasat uyarısı

Depremden etkilenen 11 ilde tarım da sekteye uğradı.
Depremin ardından ortaya çıkan göç nedeniyle bölgede tarımsal faaliyetler, kısa süreli de olsa sekteye uğradı.
Özellikle Türkiye'nin turunçgil üretiminin yüzde 60'nın yapıldığı deprem bölgesindeki kentler, yaş meyve ihracatının da yüzde 40'ını sağlıyor.
Bölgedeki turunçgillerin bazılarının hasat zamanları geldi, bazılarının ise hasadı yaklaşıyor. Hasadın sekteye uğraması ve meyvenin ağaç üzerinde kalması durumunda bir sonraki yılın ürününde de rekolte düşüklüğü yaşanabileceği, böyle bir gelişmede ise bir sonraki senenin ihracat rakamlarının düşebileceği kaydedildi.
"MEYVE KALİTESİNDE BOZULMALAR YAŞANABİLİR"
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, depremin etkilediği 11 ilin özellikle Türkiye'deki meyvecilikte önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Erkan, “Başta Hatay olmak üzere Türkiye turunçgil üretiminin yüzde 60'ı, depremden etkilenen bölgelerde üretiliyor. Bu bölgede doğru zamanda bu hasatların yapılması gerekiyor. Hasat zamanında tamamlanamazsa bir sonraki yılın ürünlerinde de azalma meydana gelebilir. Hasadın gecikmesi durumunda meyve kalitesinde de bozulmalar yaşanabilir." dedi.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, depremin etkilediği 11 ilin özellikle Türkiye'deki meyvecilikte önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Erkan, “Başta Hatay olmak üzere Türkiye turunçgil üretiminin yüzde 60'ı, depremden etkilenen bölgelerde üretiliyor. Bu bölgede doğru zamanda bu hasatların yapılması gerekiyor. Hasat zamanında tamamlanamazsa bir sonraki yılın ürünlerinde de azalma meydana gelebilir. Hasadın gecikmesi durumunda meyve kalitesinde de bozulmalar yaşanabilir" dedi.