Deprem bölgesinde üreticilerin düşük faizli kredi borçlarına erteleme

Depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve ilçelerinde gerçek ve tüzel kişi üreticilerin düşük faizli kredi borçları 1

yıl süreyle ertelendi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu il ve ilçelerde; ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları ve seraları zarar gören gerçek ve tüzel kişi üretici ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TTK) olan düşük faizli kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi.



Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının ana para toplamı 250,000 TL ve altında olan kişilerin kredi borçlarının erteleme işlemleri Ziraat Bankası ve TTK tarafından resen yerine getirilecek. Ana para toplamı bu tutarın üzerindeki erteleme talepleri için ilgilisine göre Ziraat Bankası ve TTK'ya başvurulması gerekiyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı Haberi Görüntüle Ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi süresince faiz uygulanmayacak. Yatırım kredilerinde ödenmiş tüm taksitler birer yıl süreyle ertelenecek ancak faizsiz erteleme yalnızca ilk taksit için uygulanacak. Diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek.



Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit

komisyonu karar tarihinden başvuru süresi sonuna kadar, borcun

ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip

işlemi başlatılmayacak. Karar 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere

bugün yürürlüğe girdi.