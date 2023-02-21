Deprem bölgesindeki rekoltede göç belirleyici olacak

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler bölgedeki tarım arazilerini de etkiledi.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, deprem sırasında tarım arazilerinde oluşan çatlakların doldurulabileceğini belirterek, "Çatlakların içi doldurularak, takviye edilerek düzeltilebilir. Bazı yerde şişkinlikler var. Bazı yerde çöküntüler var. Bu çatlak, çöküntü ve yarıkların rekolteyi, yani çıkacak ürün miktarını, çok etkileyeceğini de zannetmiyorum. Çatlak ve yarıklardan dolayı en önemli sıkıntı şu olabilir; 'Ya 100 kilo alacaktım da 97 kilo aldım olur'. 3 kilo aradaki boşluğa gitti denir. Yani çok fazla çok büyük bir kayıp olmaz." dedi.



Tarımsal üretime ilişkin büyük tehlikenin bölgeden yaşanabilecek göç olduğunu vurgulayan Taycı şunları kaydetti:



"Üretimdeki asıl kaybın bölgedeki insanların bölgeyi terk etmelerinden kaynaklı ekim, dikim, ürüne verilmesi gereken hizmetlerin verilememesinden kaynaklı sıkıntılar oluşabilir. Sulamadan dolayı, gübrelemeden dolayı, ilaçlamadan dolayı, çalışan insanların o bölgeden göç etmesinden dolayı, toprağa ve ürüne yapılması gereken uygulamaların yapılamamasından dolayı etkilenebilir.



Oradaki o fay hattının yaptığı kesitten ziyade bölge insanının göç etmesinden dolayı tarlalar ekilemez, dikilemez, ekim dönemi içerisinde gerekli uygulamalar yapılamaz, ilaçlama, gübreleme, çapalama yapılamaz. Bunların yapılamamasından dolayı rekolte gerileyebilir. Neticede insan olmazsa tarlada bu ürün kendiliğinden kendi başına bitmiyor. Müdahaleler gerekiyor."



Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bini aştı Haberi Görüntüle Kazım Taycı, bölge insanının göç etmemesi adına özellikle tarım insanlarının bölgeden ayrılmaması için mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Topraklarımızın tarıma hizmet etmek üzere en iyi şekilde değerlendirilmesi lazım. Bunun için gereken insan gücünün de muhakkak orada sağlanmış olması lazım. Faaliyetlerini sürdürebilmeliler." ifadelerini kullandı.