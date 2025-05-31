Deprem bölgesine 453 bin konut: Bakan Kurum tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde yürütülen yeniden inşa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde düzenlenen Teşkilat Buluşması Programı’nda konuşan Kurum, yıl sonuna kadar 453 bin konutun tamamlanarak teslim edileceğini söyledi.



Deprem bölgesini tamamen ayağa kaldırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Kurum, “Yıl sonuna kadar 453 bin konutu, iş yerini bitirip depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Dünyada bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa sürede tamamlamak nasıl olurmuş, başta muhalefete ve sonra tüm dünyaya göstereceğiz” ifadelerini kullandı.



Depremin üzerinden geçen iki yılda ciddi mesafe katettiklerini belirten Kurum, “201 bin konutu alnımızın akıyla, gayretimizle, emeğimizle vatandaşlarımıza teslim ettik. Artık muhalefet bu bölgelere gelip ‘Siz bu işleri yapamıyorsunuz’ diyemiyor. Çünkü sahada gerçek ortada” dedi.



Konuşmasında İstanbul başta olmak üzere 81 ilde bu birikim ve tecrübeyi paylaşacaklarını belirten Kurum, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak “Deprem bölgesindeki işlerimizi bitirir bitirmez tüm illerimize yayılacağız. Türk beklenendir, Türkiye umut edilendir” diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANIMIZ MAZLUMLARIN TEK UMUDUDUR"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletinin yegane temsilcisi olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanımız, mazlumların tek umudu ve küresel çetelerin tek düşmanıdır. Herkes görecek ki bu aziz millet ilk seçimlerde olduğu gibi yine sandığın başında güçlü bir şekilde, Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımızı destekleyecektir. Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan bu CHP yönetimine yine haddini bildirecektir. Bu CHP yönetimi buraya, Konya'ya bindirilmiş kıtalarla geldi. Senaryoyu kendileri yazdılar, kendileri oynadılar. Konyamıza tek bir tutarlı yanı olmayan sözlerle iftira attılar. Konyalı kardeşlerim bunlara inanır mı, inanmadı."



"TÜRKİYE YÜZYILINI TÜM İNSANLIK BEKLEMEKTEDİR"

Kurum, şartlar ne olursa olsun üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Deprem bölgesindeki işlerimizi bitirir bitirmez başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize bu bilgiyi, tecrübeyi aktaracağız, yayacağız ve şunu asla unutmayacağız, Türk beklenendir, Türkiye umut edilendir. Türkiye Yüzyılını tüm insanlık beklemektedir. Türkiye Yüzyılına en çok da Gazze'mizin ihtiyacı var. Biz zulme karşı asla ve asla geri durmadık. Bundan sonra da durmayacağız. Bir adım bile geri atmayacağız. Tüm yüreğimle söylüyorum, Karabağ, Libya ve Suriye'de nasıl bir Türk dolunayı bir gece ansızın başladıysa Filistin'de de o beklenen şafak sökecek, o beklenen güneş doğacaktır."