Deprem bölgesine taksit uzatma

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebep hali bazı mükellefler için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.



Bu mükelleflerin yapılandırma taksitlerinin ödeme süreleri de yeniden belirlendi.



Mücbir sebep hali 31 Mayıs'a kadar uzatılan borçlular, ilk taksitlerini haziranda sonraki taksitlerini ise bunu takip eden aylık dönemler halinde ödeyecek.