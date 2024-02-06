Deprem bölgesine yeni finansman desteği

Deprem bölgesine finansman yeni desteği sağlanacak.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremden en çok etkilenen iller için 100'er milyon liralık kredi ve finansman desteği verdiklerini hatırlattı.



"Bugün Kahramanmaraş'ta da bir müjde vermek istiyoruz." diyen Bolat şunları kaydetti:



"Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman vilayetlerimizdeki esnaf ve sanatkarlarımız için TESKOMB kefaletiyle bu 3 vilayete 100'er milyon lira yani toplam 300 milyon lira daha finansman desteği sağlayacağız. Malatya'yı da ilave ettiğimizde 400 milyon liralık bir destek oluyor. Bugün yarın inşallah bu 4 vilayete gönderilmiş olacak. Yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli bu uygun şartlı finansman desteğinin esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bölge ekonomisine katkı yapacaktır, can suyu etkisi meydana getirecektir."



Bolat, 11 ili etkileyen depremin 110 milyar dolara yakın bir bütçe yüküne neden olduğunu ifade etti.



"CAZİBE MERKEZİ ŞEHİRLER KONUMUNA GELECEK"



Bolat, Eximbank kanalıyla deprem bölgesinde ihracatçılara yönelik ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



İhracat destekleri anlamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde deprem bölgesindeki ihracatçıların fuar, alım heyetleri, tasarım ve marka gibi birçok destekten faydalanmasının mümkün olduğuna ve kendilerine öncelik tanındığına vurgu yapan Bolat, "İnanıyorum ki çok yakın bir gelecekte, bir iki sene içerisinde bu deprem bölgeleri deprem öncesinden daha canlı, dinamik, enerjik, modern ve çevreci bir cazibe merkezi şehirler konumuna gelecektir." diye konuştu.



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