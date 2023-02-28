Deprem enflasyonu etkiler mi?

Türkiye'yi sarsan depremlerin enflasyonu etkilemesi bekleniyor.



Merkez Bankası da geçen hafta politika faizini 50 baz puan düşürmüş ve "Depremin enflasyona etkilerini izliyoruz" açıklaması yapmıştı.



NTV'ye konuşan Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'na göre, enflasyonda yüzde 20'lik bir artış yaşanabilir.



Aslanoğlu şunları kaydetti:



"Bu tür arz yönlü şoklar ilk etapta makroekonomik olarak stagflasyon dediğimiz bir ortama götürür ekonomiyi yani yavaşlama ve enflasoynist etkileri vardır. Makro konjonktürel olarak bu tür bir etkiyi özellikle ilk çeyrek ve kısmen ikinci çeyreğe yansıyarak da göreceğimiz düşünüyorum.



Enflasyonda mevcut durumun ortalamada yüzde 20 üzerine çıkan bir etki görme ihtimalimiz var. Yani yüzde 50'li, yüzde 45'li seviyeler nereler bizim baz etkimiz olacak; bunun üzerine yüzde 20 bir etki görebiliriz."



Ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 57,68 düzeyinde bulunuyor.



"YARDIMLAR HASARA GÖRE VERİLMELİ"



Bölgeye yardımlarla ilgili konuşan Aslanoğlu, afetin eşin oranda yayılmadığını belirterek, "Kıt olan kaynakları doğru bir şekilde dağıtmak ve önceliklendirme yapmak gerekiyor. Bütün bölgelere eşit gitmemek ve hasara göre bir önceliklendirme ile gitmek önemli. Bu mutlaka dikkate alınması gereken bir nokta." dedi.

