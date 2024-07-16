ntv.com.tr

Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda depremzedeler için yaptırılan konutların ödeme şartlarının da ele alınması bekleniyor.

Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi

Depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , Adana’daki deprem konutlarını incelerken yaptığı açıklamada, ödemenin nasıl olacağını soran bir vatandaşa, "Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50’ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin" yanıtını vermişti.

Erdoğan’ın toplantının sonunda yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında depremzedeler ile ilgili açıklama yapabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca toplantıda enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik adımlar da gözden geçirilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...