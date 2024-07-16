Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi

Depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana’daki deprem konutlarını incelerken yaptığı açıklamada, ödemenin nasıl olacağını soran bir vatandaşa, "Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50’ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin" yanıtını vermişti.



Erdoğan’ın toplantının sonunda yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında depremzedeler ile ilgili açıklama yapabileceği ifade ediliyor.



Ayrıca toplantıda enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik adımlar da gözden geçirilecek.