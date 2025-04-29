Deprem sonrası ev arayanlar kuzeye yöneldi

İstanbul'da 7,5 milyon konut var.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, bu konutların 1,5 milyonu deprem açısından riskli.

MAKAS AÇILIYOR



İstanbul'daki kiralık yeni konutlarda metrekare fiyatı 300 lira seviyesinde seyrediyor. Eski yapılarda tutar 200 liraya kadar düşüyor.



Yeni dairelerin metrekare satış fiyatı 45-50 bin bandındayken eski yapıların 25-30 bin bandında yer alıyor.

ARTIŞ YAŞANACAK MI?



Gayrimenkul uzmanları, yeni yapılarda fiyatın daha da açılabileceğini dile getiriyor.



Bakanlık, deprem sonrası fahiş fiyat artışına gidenleri tespit etmeye devam ediyor. Şu ana kadar 60'a yakın ilan sahibine cezai işlem uygulandı.