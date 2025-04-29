Deprem sonrası ev arayanlar kuzeye yöneldi
Deprem sonrası İstanbul'da kuzey ilçelere ve yeni evlere talep arttı. Halihazırda eski ve yeni evler arasında yüzde 50'lik bir fiyat makası mevcutken uzmanlar, fiyat farkının daha da açılabileceğini söyledi.
İstanbul'da 7,5 milyon konut var.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, bu konutların 1,5 milyonu deprem açısından riskli.
MAKAS AÇILIYOR
İstanbul'daki kiralık yeni konutlarda metrekare fiyatı 300 lira seviyesinde seyrediyor. Eski yapılarda tutar 200 liraya kadar düşüyor.
Yeni dairelerin metrekare satış fiyatı 45-50 bin bandındayken eski yapıların 25-30 bin bandında yer alıyor.
ARTIŞ YAŞANACAK MI?
Gayrimenkul uzmanları, yeni yapılarda fiyatın daha da açılabileceğini dile getiriyor.
Bakanlık, deprem sonrası fahiş fiyat artışına gidenleri tespit etmeye devam ediyor. Şu ana kadar 60'a yakın ilan sahibine cezai işlem uygulandı.
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