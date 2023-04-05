Depremden etkilenen iller ihracatta toparlanıyor

Depremden etkilenen 11 ilin ihracatında toparlanma gözleniyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Söz konusu rakam tüm zamanların mart ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.



Martta depremden etkilenen 11 ilin ihracatında da önceki aya göre toparlanma görüldü. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın geçen ay yaptığı ihracat şubata göre yüzde 63,3 artışla 1 milyar 591 milyon dolar oldu.



Depremzede 11 ilden 9'unda artış yaşanırken, 2 kentte düşüş gözlendi.



Martta önceki aya göre en yüksek artış yüzde 114,8 ile Hatay'da (229,7 milyon dolar) görülürken, onu yüzde 103,2 ile Malatya (35 bin dolar), yüzde 76,5 ile Gaziantep (914,1 milyon dolar) izledi.



İhracat martta aylık bazda rekor kırdı Haberi Görüntüle Geçen ay şubata göre ihracat artışı Elazığ'da yüzde 74,4, Şanlıurfa'da yüzde 52,9, Kahramanmaraş'ta yüzde 41,8, Kilis'te yüzde 37,7, Adana'da yüzde 20, Adıyaman'da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.



İhracatın düştüğü iller arasında Diyarbakır'da yüzde 28,2'lik, Osmaniye'de ise yüzde 14,1'lik azalış yaşandı.



MARTTA YILLIK İHRACAT 11 İLİN 9'UNDA DÜŞTÜ



Depremden etkilenen 11 ilin marttaki yıllık ihracatında ise yüzde 20,4'lük düşüş gözlendi. En yüksek düşüş yüzde 63,3 ile Osmaniye'de görülürken, onu yüzde 55,7 ile Elazığ, yüzde 51,3 ile Kahramanmaraş takip etti.



Yıllık bazda illerin ihracatındaki düşüş Gaziantep'te yüzde 10,4, Adana'da yüzde 12,5, Hatay'da yüzde 35,4, Malatya'da yüzde 23,7, Diyarbakır'da yüzde 19,2, Şanlıurfa'da yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.



Söz konusu dönemde ihracatını artırma başarısını gösteren iller yüzde 39,3 ile Adıyaman, yüzde 25,7 ile Kilis oldu.