Depremden etkilenen illerde ihracat desteklerinin süresi bir yıl uzatıldı

Ticaret Bakanlığı , 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, bu illerde merkezi ve üretim tesisi bulunan firmaların, Bakanlıkça yürütülen ihracata yönelik devlet desteği süreçlerinde yaşanabilecek mağduriyetlerinin önlenebilmesi için destek ve proje sürelerinin bir yıl uzatılması uygun bulundu.



Karar kapsamında süreleri bir yıl uzatılan desteklere ilişkin de bilgi verildi.



Buna göre, yurt dışı marka tescil, küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ve depolama hizmeti gideri, birim kira ve tanıtım desteklerinden halihazırda yararlanan şirketler bu kapsamda olacak.



PROJE SÜRELERİ DE UZATILIYOR

Tasarım ve ürün geliştirme projesi bulunan şirketlerin destek süreleri de bu kapsamda değerlendirilecek.



Ayrıca Marka ve Turquality destek programları kapsamında desteklenen şirketlerin, halihazırda Marka Programı'nda yer alan destek süreleri de bir yıl uzatıldı. Halen Turquality Programı'nda yer alanların onaylanan, süresi başlamış ve devam eden hedef pazar süreleri de uzatım kararına dahil olacak.



Turquality Programı'nda yer alan şirketlerin destek süresi başlamış ve devam eden kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık ve istihdam destek süreleri de bir yıl uzatıldı.



Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilesi (UR-GE) Projesi'ni yürüten işbirliği kuruluşlarının merkezinin veya projede yer alan firmalarının merkez veya üretim tesislerinin depremden etkilenen illerden birinde bulunması durumunda da proje sürelerinin bir yıl uzatılması uygun bulundu.



DESTEK TUTARLARI

​​​​​​​Öte yandan, İhracat Destekleri Hakkında Karar'a göre, 2023 yılı için markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler 1 milyon 357 bin liraya, yurt dışı depo kira ve depo hizmet giderleri 7 milyon 239 bin liraya, yurt dışı birimlerin kira giderleri 3 milyon 619 bin liraya, tanıtım giderleri 7 milyon 239 bin liraya kadar destekleniyor. Bu desteklerden 4 yıl süreyle yararlanılıyor.



Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi'nde, proje başına toplam destek tutarı 9 milyon 47 bin lira, destek süresi 3 yıl olarak uygulanıyor.



Bu yıl için toplam destek tutarı Marka Programı'nda 90 milyon 497 bin lira, Turquality Programı'nda ise 180 milyon 995 bin lira oldu. Destek süresi Marka Programı'nda 4 yıl, Turquality Programı'nda 5 yıl olarak belirlenmişti.