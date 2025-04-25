Depremden sonra konutta fiyat artışına ceza

İstanbul'da çarşamab günü meydana gelen 6,2'lik depremin ardından konutlarda yapılan fiyat artışlarına ceza kesildi.



Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, "23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiştir." denildi.



"Vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250 bin TL olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "takibin süreceği belirtildi.