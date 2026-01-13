Depreme dayanıklı binalar için "Yarısı bizden" kampanyası sürüyor. Hak sahipleri deneyimlerini paylaştı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023'te başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü devam ediyor. Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşümlerde hak sahiplerine bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımını içeren 1 milyon 875 lira destek veriliyor.

Bu proje kapsamında İstanbul Maltepe'de hak sahipleri sağlam binalara yerleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, Yarısı Bizden Kampanyası'ndan yararlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakan kurum paylaşımında "Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil. İstanbul'da riskli yapıları dönüştürmeye devam ederken, Maltepe de 'Yarısı Bizden' dedi. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine ve iş yerlerine kavuştu." açıklamalarına da yer verdi.

Paylaşımda yer alan hak sahibi Nesime Kıraç dönüşüm sürecinin hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. "Herkesi ikna ettim. Alınan karotun sonucu bina çürük çıktı. Devletin işin içinde olması bana çok güven verdi, denetim vardı. 2 yılı bulmadan evimize yerleştik. Ben herkese tavsiye ederim." sözlerini kullandı.