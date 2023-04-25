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Depremin vurduğu Hatay'da sulama sorunu | Tarlalarda bu yıl tek ekim yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremde en ağır hasar alan illerin arasında yer alan Hatay'da tarımsal üretim sıkıntısı yaşanıyor. Kentte sulama sezonuna az bir zaman kalmışken su bulmakta güçlük çekiliyor. Bu nedenle de Amik Ovası'nda bu yıl iki yerine tek ekim yapılacak.

Depremin vurduğu Hatay'da sulama sorunu | Tarlalarda bu yıl tek ekim yapılacak

Depremin vurduğu 'da tarımsal sulama sorunu yaşanıyor.

Antakya, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri konumunda yer alıyor. İçinde Amik Ovası'nın bulunduğu bölge ise buğday, pamuk, biber gibi ürünlerde söz sahibi.

MISIR VE BUĞDAYDA SORUN

Bölgeye su sağlayan Yarseli Barajı depremde hasar görürken Asi Nehri'nde de kaymalar yaşandı.

Sulama sezonuna birkaç hafta kala su bulmak zorlaştı. En büyük kaybın pamuk, buğday ve mısırda yaşanması bekleniyor.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer, üreticilerin sıkıntı yaşadığını belirterek trafoların yıkıldığını dile getirdi.

Depremin vurduğu Hatay'da sulama sorunu | Tarlalarda bu yıl tek ekim yapılacak - 1 Amik Ovası

İŞÇİ BULUNAMIYOR

Antakya'da sulamanın bir kısmı bent kurularak yapılıyor. Ancak şu an bu bentler de kurulamıyor.

Bir diğer sorun ise iş gücü problemi... Yaşanan kayıplar ve göçler nedeniyle tarımda çalışacak işçi bulmak güçleşti.

Muzaffer, tarlada çalışacak işçi bulamadıklarını ifade ederken "Zaten bir üretim yapılacak su olmadığı için bizde iki ürün ekilirdi. Buğday eker ondan sonra pamuk veya mısır ekilirdi. Şimdi buna izin verilmeyecek." dedi.

Üretimde olduğu gibi satışta da sorunlar olduğu belirtilirken birçok fabrikanın yıkılması nedeniyle çiftçinin satış konusunda belirsizlik yaşadığı belirtiliyor.

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