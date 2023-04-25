Depremin vurduğu Hatay'da sulama sorunu | Tarlalarda bu yıl tek ekim yapılacak

İŞÇİ BULUNAMIYOR



Antakya'da sulamanın bir kısmı bent kurularak yapılıyor. Ancak şu an bu bentler de kurulamıyor.



Bir diğer sorun ise iş gücü problemi... Yaşanan kayıplar ve göçler nedeniyle tarımda çalışacak işçi bulmak güçleşti.



Muzaffer, tarlada çalışacak işçi bulamadıklarını ifade ederken "Zaten bir üretim yapılacak su olmadığı için bizde iki ürün ekilirdi. Buğday eker ondan sonra pamuk veya mısır ekilirdi. Şimdi buna izin verilmeyecek." dedi.



Üretimde olduğu gibi satışta da sorunlar olduğu belirtilirken birçok fabrikanın yıkılması nedeniyle çiftçinin satış konusunda belirsizlik yaşadığı belirtiliyor.

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