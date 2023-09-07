Depremlerden zarar gören illere 8,5 milyar TL destek verildi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören illere bugüne kadar 8,5 milyar TL destek ödemesi yapıldı.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden zarar gören illerimize bugüne kadar; İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Program, Nakdi Ücret Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği gibi birçok kalemde 8,5 milyar TL destek verdik. Depremlerin izlerini silmek ve bölgede toparlanmayı hızlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

