Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı | AFAD verileri

Bağış hesaplarından yapılan harcama ise ay başı itibarıyla 79 milyar 263 milyon 585 bin 333 liraya ulaştı.



Afetzedelere yapılan nakdi yardım ise 46 milyar 755 milyon 849 bin 500 lira oldu.



EN BÜYÜK HARCAMA ÇADIR VE KONTER İÇİN



Barınma giderleri için 32 milyar 507 milyon 735 bin 833 lira ödendi.



En çok kaynak ayrılan kalem ise çadır, konteyner alımı ile geçici yerleşim yeri altyapısı için harcanan para oldu. Bu kapsamda toplam 30 milyar 344 milyon 638 bin 486 lira harcandı.