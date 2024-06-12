Depremzedelere kira yardımı bitiyor

Haber: Sibel Can



2023 yılının nisan ayında başlayan kira yardımından 170 bin 984 kişi faydalandı.



Hatay'da 130 bini, Kahramanmaraş'ta 51 bini, Malatya'da 51 bin 500'ü aşan haneye kira desteği verildi.



Adıyaman'da hane sayısı 27 bine yaklaşırken, Osmaniye'de 11 bin 210 hane bu destekten faydalandı.



2023 Nisan ayında 3 bin lira olarak başlayan destek tutarı 2024 yılının ocak ayında 5 bin liraya çıkarıldı.



12 ay boyunca ödemesi planlanan kira destek ödemelerinin sonuncusu ise bu ay hesaplara yatırılacak.