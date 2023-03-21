Depremzedelerin 4 milyar liralık elektrik ve doğalgaz borcu silindi



Deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz abonelerinin borçlarına ilişkin önemli kararlar alındı.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş borçları silindi.



Bu abonelerin 6 Şubat'a kadar faturalandırılmış ancak tahsil edilmemiş borçları ile son sayaç okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar olan borçları silindi.



Silinen fatura borçlarına yönelik açılmış dava veya icra takibi varsa sona erdi.



TOPLAM TUTAR 4 MİLYAR TL



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, silinen borçların tutarına ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda, elektrikte 3,13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar TL olacak.



YENİ FATURALARIN ÖDEMELERİ ERTELENDİ



Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturaların ödemesi de 31 Mayıs'a kadar ertelendi.



Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek. Erteleme kararı sadece konut abonelerini kapsıyor. Erteleme işlemi başvuruya gerek olmadan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek.