Deutsche Bank: Türkiye'de enflasyon daha da düşecek

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Deutsche Bank analizine göre 2024 yılında Türkiye'de ekonomik aktivite soğuyacak. Enflasyondaki düşüş ivmesi ise yılın geri kalanında devam edecek.



Banka, 2024 yılında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3 olarak belirledi.



Analize göre iç talepte beklenen yavaşlama ve para birimindeki reel değerlenme nedeniyle enflasyon yılın geri kalanında daha da düşecek.



Banka, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 42 olarak açıkladı. Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 23 civarına gerileyeceği öngörüldü.



Banka analistlerine göre Merkez Bankası, kasım ayında politika faizini 250 baz puan indirecek. Politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 45'e düşürüleceği tahmin edildi.