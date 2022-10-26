Deutsche Bank'ın karı yüzde 475 arttı

Deutsche Bank'ın üçüncü çeyrek kârı, birleşme ve satın alımlardaki düşüşe rağmen artış gösterdi.

Deutsche bank, böylece Almanya ve Avrupa ekonomilerinin yavaşladığı bir dönemde, art arda dokuzuncu çeyrekte de kar etmiş oldu ve üçüncü çeyrek karını %475 ile tahminlerin üzerinde artırdı.



Yatırımcılar, zayıflayan küresel ekonominin iş faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisine dair ipuçları için Deutsche Bank ile bu hafta açıklanan diğer Avrupa bankalarının bilançolarını takip ediyorlar.



Deutsche Bank üçüncü çeyrekte 1 milyar 115 milyon euro ile 835 milyon euro olan tahminlerin üzerinde kar etti. Banka geçen yılın aynı döneminde 194 milyon euro kar etmişti.



Başlıca birimlerinin tümünde satış gelirleri artan Deutsche Bank, yatırım bankacılığı kolu için gelir hedefini de yükselterek "neredeyse yatay"dan "hafif yüksek"e çıkardı.



Deutsche Bank'tan önce karmaşık bilançolar açıklayan ABD bankalarında da yatırım bankacılığının azalmasıyla kar düşerken, yöneticilerin de ekonomide zayıflama beklediği görülmüştü.

Deutsche Bank, Wall Street'teki rakipleri gibi birleşme ve satın alımların azalmasından zarar görse de piyasalardaki dalgalanmalar sayesinde işlem gelirlerini korudu.



Deutsche Bank'ın yatırım bankacılığı gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 6 artarken beklentiler, bu rakamın yüzde 1,4 seviyesind gerçekleşeceği yönündeydi.

