Deutsche Bank'tan asgari ücret ve enflasyon tahmini

Deutsche Bank, "Gelişmekte Olan Piyasalar 2025 Görünümü" raporunu yayımladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasalara odaklanılan raporda, 2025'in zorlu ve muhtemelen çok daha belirsiz geçeceği öngörüldü.



Raporda Türkiye ekonomisi, "Türkiye: İstikrara Giden Kademeli Yol" başlığıyla değerlendirildi.



Türk ekonomisinin yumuşak iniş yolunda olduğuna dikkat çekilen raporda, bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 2,9 seviyesinde olacağı öngörüldü.



Gelecek yıl ekonomik büyümenin yüzde 2,8 olacağı öngörüldü. İç talepteki toparlanmanın 2026'da güçlenen taleple birleşmesi, Türkiye ekonomisinin daha güçlü bir büyüme kaydederek uzun vadeli eğilimine yaklaşmasının beklendiği bildirildi.



Raporda, söz konusu büyüme tahminlerinin enflasyonun düşürülmesine öncelik veren ortodoks ekonomi politikalarının devam edeceğini varsayarak yapıldığı ancak politikalarda daha destekleyici bir duruşa geçişin daha güçlü bir büyümeyi sağlayabileceği kaydedildi.



ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYON TAHMİNİ



İç talepteki zayıflama, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve Türk Lirası'ndaki reel değerlenmenin enflasyonu düşüş eğiliminde tutması nedeniyle dezenflasyonun gelecek yıl da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.



Asgari ücretin yıl başında yüzde 30 seviyesinde artırılacağı ve herhangi bir ara ayarlama yapılmayacağı varsayımıyla, 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 45'e, 2025 yıl sonunda ise yüzde 25,4'e gerileyeceği tahmin edildi. Enflasyonun 2026 yılı sonunda yüzde 20'nin altına inebileceği aktarıldı.



ARALIKTA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR



Bununla birlikte, beklenenden daha az mali politika desteği, varsayılandan daha büyük bir asgari ücret artışı ve iç talepte daha kademeli bir yavaşlama dahil olmak üzere tahmine yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiği belirtildi.



Ayrıca banka, aralık ayında 250 baz puan faiz indirimi beklentisini açıkladı. Politika faizi 2025'in ilk yarısında yüzde 37,5, yıl sonunda ise yüzde 30'a gerilemesi öngörüldü.