Deutsche Bank'tan borsa tavsiyesi

Deutsche Bank, Avrupa hisseleri için ABD’ye kıyasla 2026 yılına kadar yüzde 12–16 yükseliş potansiyeli öngörerek görünümünü yükseltti. Banka, bu beklentiyi iyileşen makro koşullar, kar toparlanması ve Almanya’dan güçlü mali teşvikler ile açıklıyor. Stratejistler, düşük yatırımcı beklentileri ve makul değerlemelerin olumlu sürprizlere olanak sağladığını belirtiyor.



Almanya’nın onaylanan 2025 bütçesi, teşviklerin sözden uygulamaya geçmesini sağlayarak imalat sektörünü canlandırabilir ve şirketlerin üçüncü çeyrek rehberliğini güçlendirebilir. Ticaret baskıları, AB’nin ABD ile yaptığı anlaşmayla azalmış durumda. Deutsche Bank, önümüzdeki yıl için kâr büyümesinin yüzde 10–12 olmasını bekliyor.



2025’te performansı olumsuz etkileyen Otomotiv, Enerji ve Malzemeler sektörlerinin 2026’da istikrar kazanması veya pozitif ivme yakalaması öngörülüyor; Sağlık, Finans ve Sanayi sektörleri destekleyici olacak. Almanya’daki küçük ve orta ölçekli hisseler, göreli indirim ve imalat toparlanmasına duyarlılık nedeniyle özellikle cazip görülüyor.



Banka, Avrupa’nın ABD’ye göre 15 yıllık düşük performans trendinin sona erebileceğini belirtti.