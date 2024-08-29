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Deutsche Bank'tan TL tavsiyesi

Deutsche Bank stratejistleri ağustosta TL'deki zayıflamaya rağmen uzun pozisyon önerilerini yineledi. Bankanın yatırımcılara gönderdiği notta, gelecek aylarda Türk lirasında daha az değer kaybı beklendiği belirtildi. Deutsche Bank daha önce Türkiye'yi 2024'ün en iyi yatırım adresi olarak göstermişti.

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Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank TL'de uzun pozisyon önerisini sürdürdü.

stratejistleri bir notunda TL'de önümüzdeki aylarda daha az değer kaybı beklediklerini belirtti.

Notta "TL'de ağustos ayındaki kadar olmasa da nominal değer kaybının devam edebileceğini ve dolar/TL'nin forward seviyesinin yüzde 1-2 altında kalacağını düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Banka, politikada beklenmedik bir değişiklik dışında ana riskin daha keskin bir carry girişi veya yurtiçi yerleşiklerin daha fazla  birikimine yol açan birkaç yüksek baskısı olacağını belirtti.

Daha önce Türkiye'yi 2024'ün en iyi adresi olarak seçen Deutsche Bank temmuz ayında TL cinsi tahvillerin yatırımcılar için oldukça çekici bir giriş noktası sunduğunu bildirmişti.

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