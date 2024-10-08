Deutsche Bank'tan Türkiye için asgari ücret tahmini

Türkiye ziyaretinden bulunan Deutsche Bank ekonomistleri, ekonomiye yönelik değerlendirmelerinde, asgari ücrete yapılması öngörülen zam konusuna da değindi.

Deutsche Bank'tan Türkiye için asgari ücret tahmini
Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?

Asgari ücret zammında son durum: Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?

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Alman bankacılık devi Deutsche Bank yetkilileri, geçen hafta Türkiye'de ziyaretler gerçekleştirdi.

bu ziyaretlerden çıkardığı notları paylaştı.

Yatırımcılar arasında, Türkiye ekonomisindeki makro-finansal dengelenme konusunda güçlü bir kabul gördüklerini aktaran ekonomistler, hem hem de asgari ücret zammına yönelik görüşleriyle dikkat çekti.

Yetkililerin enflasyon görünümü konusunda temkinli iyimser olduğu vurgulandı.

Asgari ücrette genel beklentinin yüzde 25-30 artış olduğu ifade edildi.

NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.

Bu yıl ise ara yapılmadı ve 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek.

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