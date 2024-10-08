Deutsche Bank'tan Türkiye için asgari ücret tahmini

Alman bankacılık devi Deutsche Bank yetkilileri, geçen hafta Türkiye'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Banka bu ziyaretlerden çıkardığı notları paylaştı.



Yatırımcılar arasında, Türkiye ekonomisindeki makro-finansal dengelenme konusunda güçlü bir kabul gördüklerini aktaran ekonomistler, hem enflasyon hem de asgari ücret zammına yönelik görüşleriyle dikkat çekti.

Yetkililerin enflasyon görünümü konusunda temkinli iyimser olduğu vurgulandı.

Asgari ücrette genel beklentinin yüzde 25-30 artış olduğu ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.



Bu yıl ise ara zam yapılmadı ve 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek.