Dev banka raporunda açıkladı... Dolar 2026'da düşecek mi?

Standard Chartered'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ABD'nin borç yükünü artırması ancak ekonomiyi canlandırmada başarısız olması halinde dolarda "büyük" bir gerileme riski önümüzdeki yıl artacak.



Banka bir araştırma notunda, ABD hükümetinin borcu ve ülke dışındaki yatırımcılara borçlu olunan miktarın son yıllarda eş zamanlı olarak arttığını söyledi. Bu durum dolar ve Hazine tahvillerini, artan borçlanmanın uzun vadeli etkilerini daha iyi görebilen yabancı yatırımcıların güven kaybına uğrama riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

"CARİ AÇIĞI KORUMAK ZORLAŞABİLİR"

Küresel G10 FX araştırmaları başkanı Steve Englander, genişleyen ABD açığının ulusal tasarrufları azaltırken yabancı tasarruflara olan ihtiyacı artırdığını ve bunun da daha yüksek bir cari açığa dönüştüğünü yazdı. Trump'ın politikalarının büyümeyi desteklememesi ve yabancı yatırımcıların güvenini kaybetmesi halinde yüksek cari açığı korumak önümüzdeki aylarda zorlaşabilir.

"DOLAR İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ RİSK ARTAR"



Englander, "Ekonomi ya da finansal piyasalar duraksarsa, dış yükümlülükler biriktikçe dolar için aşağı yönlü risk artar." dedi.



Yabancı kreditörler, gümrük tarifeleri ve vergi politikalarının büyümeyi desteklememesi halinde borç sürdürülebilirliği konusunda daha fazla endişe duymaya başlayacak ve bu da "büyük olasılıkla ya daha yüksek oranlar ya da daha zayıf bir dolar şeklinde risk primi olarak ortaya çıkacaktır" diye ekledi.

YATIRIMCILAR BORÇLARI DÜŞÜNÜYOR



Bloomberg'in haberine göre, dolar ve Hazine tahvilleri, Trump'ın agresif gümrük tarifeleri ve bunların kaotik bir şekilde uygulamaya konulması nedeniyle şimdiden darbe aldı ve bazı yatırımcılar ABD varlıklarının istikrarını sorguluyor. Trump ticaret politikaları konusunda müzakere etmeye istekli olduğunu gösterirken, yatırımcılar dikkatlerini mali konulara ve trilyonlarca dolarlık vergi tasarısından kaynaklanacak yeni borç miktarına çeviriyor.



Banka, şu an için yabancı yatırımcıların Trump'ın politikalarının büyümeyi artırıp artırmayacağını görmek için beklerken geleneksel güvenli liman varlıklarını tamamen terk etmekte tereddüt ettiklerini söyledi. Englander, vergi tasarısının onaylanması halinde bu yıl ekonomiye yardımcı olabileceğini, ancak bu desteğin 2026 veya 2027 ortalarında azalacağını ve bunun da büyüme ve borç üzerindeki uzun vadeli etkiye ilişkin endişelere yol açacağını söyledi.

TİCARET POLİTİKASI ÖNEMLİ



Englander, ticaret politikasının "düzensiz" kalmaya devam etmesi halinde yatırımcıların dolara olan maruziyetlerini daha da artırma konusunda isteksiz olacağını ve bunun da dolarda "belirgin" bir hareket yaratabileceğini söyledi. Çin ve Avrupa'daki ekonomik büyüme beklentilerinin iyileşmesinin daha fazla satış baskısı yaratacağını söyledi.



Englander'e göre, yatırımcılar durgunluk dönemlerinde mali açıktaki tipik artışın sürdürülemez bir borç patikasına katkıda bulunduğunu düşünürlerse, daha kısa vadeli Hazine tahvillerinde ortaya çıkan düşük oranlar daha uzun vadelere yayılamayabileceğinden, Federal Rezerv'in herhangi bir politika gevşemesinin etkinliği sınırlı olabilir.



Englander, hükümet dolar cinsinden borç ihraç etmeye devam edebildiği sürece ABD'nin hiçbir zaman iflas riski altında olmayabileceğini söyledi, ancak "enflasyon riski yoluyla etkin temerrüt önemli bir risk haline gelebilir" diye ekledi.