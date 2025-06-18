Dev banka Türkiye için iyimser

EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, "Elbette (Türkiye'de) bu çok yüksek yatırım seviyesini sürdürmemizin önkoşullarından biri, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamına sahip olmaktır. Dolayısıyla, rotada kalmak ve makroekonomik politikaları sürdürmek önemli" dedi.



EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige "Türk bankaları yeniden iş dünyasına, girişimcilere odaklanıyor, artık bilançolarındaki likiditeyi değil, ekonomiyi ve reel sektörü konuşuyor. Son bir yılda bankacılık sektöründe yaşanan bu gelişim beni memnun ediyor ve bu gelişimin yılın ikinci yarısında da devam edeceğinden eminim" ifadesini kullandı.