Dev bankadan altın tahmini: Zirve yapacak

ANZ, değerli metallerle ilgili güncellenmiş tahminlerini paylaştı. ANZ analistlerine göre, altın fiyatları 2025 Aralık ayında ons başına bin ABD dolarına gerileyecek, ardından 2026 Haziran ayında 4 bin 600 dolarla zirve yapacak.



Gümüşte de güçlü bir yükseliş öngören ANZ, 2026 Haziran ayında gümüşün ons başına 57.50 ABD dolarıyla zirve yapacağını tahmin ediyor.



Ons altın bu sabah 4242,17 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,78 artışla 4240,83 dolarda.



Ons altın yıl başından bu yana yüzde 61,5, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 5,5 ve ay başından bu yana yüzde 9,8 değer kazandı.