Dev bankadan gümüş yorumu: Volatilite sürecek

Gümüş hızlı yükselişinin ardından risk iştahının ve güvenli liman talebinin azalmasıyla düşüşe geçti.

"HAREKETLİLİK SÜRECEK" MESAJI

ABD'li dev banka Goldman Sachs, gümüşün 2025'te olağanüstü bir yükseliş kaydetmesinin ardından aşırı volatilitenin devam etmesini beklediğini açıkladı.

LONDRA'DA KÜLÇE STOKLARI AZALDI

Goldman, Londra külçe merkezindeki stokların azalmış olmasının piyasa dinamiklerini temelden değiştirdiğini açıkladı.

ONS GÜMÜŞTE YÜZDE 138'LİK ARTIŞ VAR

Gümüş fiyatları geçen yıl büyük bireysel yatırımcı girişi, Fed'den faiz indirimi beklentileri ve portföy çeşitlendirme talebinin artması nedenleriyle yaklaşık yüzde 138 arttı.

LONDRA'DA LİKİDİTE AZALIYOR

Goldman Sachs son yaptığı değerlendirmede, fiyat dalgalanmalarının büyüklüğünün sadece taleple açıklanamayacağını öne sürdü ve global gösterge fiyatların belirlendiği Londra'daki likidite daralmasına işaret etti. Banka, bunun pozisyonlardaki mütevazı değişikliklerin bile çok büyük etkide bulunmasına yol açtığını belirtti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 78,24 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 77,48 dolar, en yüksek de 79,03 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 77,98 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 108,51 liradan başladı. Gün içinde en düşük 107,45 lira, en yüksek de 109,54 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 108,06 liradan alıcı buluyor.