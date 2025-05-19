Dev bankadan hisse geri alımı

BNP Paribas yaptığı açıklamada, 2025 yılı için planlanan 1,08 milyar euro değerindeki hisse geri alımını başlattığını söyledi.



20 HAZİRAN'DA SONA ERECEK



Fransız bankası Avrupa Merkez Bankası'ndan onay aldı ve "bağımsız hareket eden bir yatırım hizmetleri sağlayıcısı ile bir sözleşme imzalandı" dedi. Satın alma dönemi bugün başlayacak ve en geç 20 Haziran'da sona erecek.



AVRUPA'NIN EN UZUN SÜRE YAPAN CESO'SU BONNAFE



BNP Paribas geçtiğimiz hafta yıllık genel kurul toplantısını gerçekleştirdi ve hissedarlar İcra Kurulu Başkanı Jean-Laurent Bonnafe'yi üç yıllık bir dönem için daha yönetici olarak onayladı. Böylece Bonnafe'nin Avrupa'nın en uzun süre görev yapan banka CEO'larından biri olmasının önü açılmış oldu.



Fransız kredi kuruluşunun hisseleri Bonnafe'nin görev süresi boyunca sektörün genelinden daha iyi performans gösterdi ve 2011'in sonlarında göreve gelmesinden bu yana neredeyse üç kat değer kazandı.