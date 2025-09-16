Dev bankadan yeni tahmin... Yükseliş öngörülüyor

FT'nin haberine göre, nadir görülen arz sıkışıklığı, artan talep ve ABD'nin ticaret tarifeleri, fiyatların daha da artacağına dair endişeleri körüklerken, küresel alüminyum fiyatları keskin bir şekilde yükseliyor. Analistler, önümüzdeki aylarda piyasanın daha da daralabileceği konusunda uyarıyor.



ABD'de Trump'ın metal ithalatına uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergisinin ardından alüminyum primleri yükseldi. Londra fiyatlarının üzerinde ABD teslimatı için uygulanan ek ücret olan Midwest primi, bu yıl %177 artış gösterdi ve şu anda pound başına 70 sentin üzerinde, yani on yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyesinde.



LME referans fiyatı da, Trump'ın kapsamlı "kurtuluş günü" tarifeleri ve küresel arzın daralmasıyla Nisan ayından bu yana yüzde 17 arttı.



UniCredit stratejisti Thomas Strobel, "ABD'nin artan ithalatı ve dünya çapında düşük stoklar bir darboğaza yol açabilir" dedi.



Alüminyum stokları düşüşe geçti, LME depo stokları tüm zamanların en düşük seviyesine yaklaşırken, Şanghay Vadeli İşlem Borsası stokları Nisan ayından bu yana yarı yarıya azaldı.



Analistler, Çin'in 2017'den bu yana yıllık 45 milyon ton olarak belirlenen üretim sınırı ve diğer ülkelerdeki sınırlı eritme kapasitesini önemli arz kısıtlamaları olarak gösteriyor. Bu arada, talep Çin'in teşvik tedbirleriyle artıyor.



Bank of America, 2026 yılına kadar fazladan açığa geçileceğini öngörerek, fiyatların şu anda yaklaşık 2 bin 700 dolar olan seviyeden ton başına 3 bin dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.



Marex'ten Alastair Munro, "Midwest primleri talep değil, gümrük vergileri nedeniyle yeniden fiyatlandırıldı. Avrupa da arz kaynaklı fiyat baskıları yaşıyor" dedi.