Dev bankanın CEO'su uyardı: Piyasalarda risk var

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, finansal piyasalarda aşağı yönlü risklerin her zaman var olduğunu belirterek, yatırımcıları yüksek varlık değerlemeleri karşısında rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Ekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulunan Dimon, hiçbir ABD başkanının yüksek faiz oranlarını memnuniyetle karşılamadığını, ancak para politikasında karar yetkisinin bağımsızlığını koruyan Fed'de olduğunu vurguladı.

Dimon, kredi piyasalarını etkileyebilecek bir resesyon ihtimalinin hâlâ geçerli olduğunu, ancak bunun zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu söyledi. Ayrıca, tarifelerin siyasi ilgi çektiğini ancak ekonomiyi şekillendiren birçok etkenden yalnızca biri olduğunu ifade etti.