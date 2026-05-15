Dev borsa bir anda çöktü, işlemler askıya alındı
15.05.2026 08:03
Güçlü yükselişler sergileyen Güney Kore borsasında işlemler askıya alındı.
Güney Kore'nin KOSPI borsasında vadeli işlemlerdeki sert düşüşün ardından işlemler geçici olarak durduruldu.
Yılbaşından bu yana ralli yaşayan ve teknoloji şirketleri vasıtasıyla güç kazanan Güney Kore KOSPI endeksi sert düşüşle karşılaştı.
KOSPI 200 vadeli işlemlerinde yüzde 5 düşüşün ardından Kore Borsası KOSPI endeksinde "sidecar" devreye girdi, program işlemleri 5 dakika askıya alındı.