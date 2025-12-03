Dev çay şirketi Türkiye'de üretimi durdurdu

İngiliz çay devi Lipton, Rize’deki iki yaş çay işleme tesisini Öz-Gür Çay’a devrederek Türkiye’de 39 yıldır sürdürdüğü üretim faaliyetlerine resmen son verdi. Pazar ve Fındıklı’daki fabrikaların mülkiyeti devredilirken, şirketin Sakarya’daki yeni tesislerinde harmanlama ve paketleme operasyonlarına devam edeceği öğrenildi.

Dunya.com'un haberine göre, Rize'deki iki çay işleme tesisini Öz-Gür Çay'a devreden İngiltere merkezli çay devi Lipton, Türkiye'deki 39 yıllık üretim faaliyetini resmen sonlandırdı.

Ekim ayından bu yana devam eden süreçte Lipton, Öz-Gür Çay'la anlaşmaya varıldığını duyurarak, Pazar ve Fındıklı'daki yaş çay işleme tesislerinin mülkiyetini devrettiğini ve yasal sürecin Rekabet Kurulu'na sunulduğunu duyurmuştu.

HARMANLAMA VE PAKETLEME DEVAM EDECEK

Bu yıl Sakarya'da 30 milyon euroluk yatırım ile yeni harmanlama ve paketleme tesisini faaliyete geçiren Lipton, çay üretiminden çekilse de bu tesiste operasyonlarına devam edecek.

ABD merkezli JDE Peet's de mayıs ayında "kaynak tahsisini optimize etme" ve operasyonları "basitleştirme" hedefleri kapsamında Türkiye'deki çay işletmesi Ofçay'ı Efor Holding'e devretmişti.