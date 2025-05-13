Dev firmadan Yalova'ya milyon dolarlık yatırım

BYD ve Chery’nin ardından Çinli çelik üreticisi Yongjin Technology Group, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde paslanmaz çelik sac ve şerit üretimi yapacağını açıkladı.



Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Arslan Küçükemre, yaptığı açıklama ile yatırımın 257 milyon dolar büyüklüğünde olacağını duyurdu.

Küçükemre, "Çinli şirket burada ürettiği ürünlerle Türkiye ve Avrupa ülkelerinin talebini karşılayacak” dedi. Fabrika, yıllık 400 bin ton soğuk haddelenmiş çelik sac ve şerit üretim kapasitesine sahip olacak