Dev gazete halka açılacak

Milyarder Jon Stewart'a yaptığı açıklamada, Patrick Soon-Shiong'un önümüzdeki yıl Los Angeles Times'ı halka açmayı planladığını söyledi.



Gazete, Nant Capital yatırım aracının 500 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı 2018 yılından bu yana onun yönetiminde. Güney Afrika doğumlu Soon-Shiong, yazı işleri personeli ile önceki sahipleri arasında yaşanan çatışmanın ardından işletmenin istikrar kazanmasına yardımcı oldu.



Soon-Shiong The Daily Show'da yaptığı açıklamada, “Gazetenin demokratikleşmesine ve halkın bu gazeteye sahip olmasına izin vereceğiz” dedi. “Gerçeğe ve güvene sahip olmadığınız sürece, bu ülkede iyileşme sağlayamayacağımızı düşünüyorum.” dedi.