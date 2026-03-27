Dev gemi ABD'den yola çıktı! 8 Nisan'da Türkiye'de olacak
27.03.2026 10:45
Sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan Ribera Duero Knutsen isimli dev gemi, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemi 8 Nisan'da BOTAŞ tesisine yanaşacak.
ABD'nin Cameron Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Tesisi'nden yola çıkan dev geminin 8 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
ŞU ANDA FAS AÇIKLARINDA
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 16 Mart'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi, Fas açıklarında seyrine devam ediyor.
8 NİSAN'DA BOTAŞ TESİSİ'NE YANAŞACAK
Toplam 173 bin 400 metreküp kapasiteli geminin, 8 Nisan'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Norveç bandıralı gemi, 2010'da inşa edilmişti.