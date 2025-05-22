Dev gemi yaz boyu Galataport'ta: Her seferinde 3 bin yolcu  getirecek

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri yaz boyu Galataport'a uğrayacak.

Dev gemi yaz boyu Galataport'ta: Her seferinde 3 bin yolcu  getirecek

İstanbul'a dev bir yolcu gemisi geldi. 

Resilient Lady, Türkçe anlamıyla  "Dayanıklı Kadın", yaz boyu 'a uğrayacak. Ve her seferinde 3 bine yakın turist getirecek.

Dev gemi yaz boyu Galataport'ta: Her seferinde 3 bin yolcu  getirecek - 1

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan gelen İstanbul'da 'a demirledi.

2 bin 770 yolcu kapasiteli yüzen otel, filosunun 3. yolcu gemisi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...