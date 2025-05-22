Dev gemi yaz boyu Galataport'ta: Her seferinde 3 bin yolcu getirecek
Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri yaz boyu Galataport'a uğrayacak.
İstanbul'a dev bir yolcu gemisi geldi.
Resilient Lady, Türkçe anlamıyla "Dayanıklı Kadın", yaz boyu Galataport'a uğrayacak. Ve her seferinde 3 bine yakın turist getirecek.
Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan gelen gemi İstanbul'da Galataport'a demirledi.
2 bin 770 yolcu kapasiteli yüzen otel, filosunun 3. yolcu gemisi.
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