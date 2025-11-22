Dev gözlük şirketi Armani'ye talip oldu

İtalyan iş gazetesi Il Sole 24 Ore, gözlük şirketi EssilorLuxottica'nın Armani'de yüzde 5 ila yüzde 10 arasında hisse almakla ilgilendiğini, ancak lüks moda grubunun yönetiminde aktif bir rol üstlenmeyi düşünmediğini bildirdi.

Kurucusu ve sahibi Giorgio Armani'nin Eylül ayındaki vefatının ardından ünlü moda evinin yeniden yapılandırılması bekleniyor. Armani'nin vasiyetinde EssilorLuxottica, lüks holding LVMH ve L'Oreal ile birlikte şirkette yüzde 15'e kadar ilk hissenin öncelikli potansiyel alıcıları arasında yer alıyordu.

Il Sole, ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız-İtalyan şirketi EssilorLuxottica'nın Armani Vakfı'na yatırımcı olmakla ilgilendiğini ancak daha küçük bir pay isteyeceğini ve Armani yönetim kurulunda bir koltuk talep etmeyeceğini bildirdiğini belirtti.

Ray-Ban gibi markaları da bulunan Armani ve EssilorLuxottica'dan henüz bir açıklama gelmedi.