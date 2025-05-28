Dev havayolu şirketi iflas etti

Azul iflas başvurusunda bulunarak, bir yıldan uzun süredir yüksek giderler ve pandeminin havacılık sektörü üzerindeki kalıcı etkisiyle başa çıkmaya çalışan Brezilya'nın alacaklılardan koruma talep eden en son büyük havayolu şirketi oldu.



Azul yaptığı açıklamada, havayolu şirketinin ABD'de 11'inci Bölüm kapsamında gönüllü bir yeniden yapılandırma süreci başlattığını ve bu süreçte yaklaşık 1,6 milyar dolarlık finansman sağladığını belirtti. Şirket, süreçten çıktıktan sonra 2 milyar dolardan fazla borcu ortadan kaldırmayı ve yaklaşık 950 milyon dolar yeni sermaye katkısı almayı hedeflediğini söyledi.



Bloomberg'in haberine göre, geçtiğimiz yıl Azul, zor durumdaki mali durumunu düzeltmek amacıyla kiraya verenlerle anlaşmalar yapmış, borçlarını takas etmiş ve yüz milyonlarca dolar nakit toplamıştı.



Şirket, sermaye yapısını iyileştirmeyi amaçlayan hisse arzı başlattıktan sonra tahvil sahiplerinden ek finansman sağlamak için çalışıyordu.



Bu çabalar, ana pazarındaki zorlu ekonomik koşullar ve küresel döviz piyasalarında artan dalgalanmanın yarattığı döviz kuru baskıları Azul'un nakit pozisyonunu etkilediğinden sonuçta başarısız oldu.



İcra Kurulu Başkanı John Rodgerson konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu anlaşmalar, işimizin ana unsurlarında sektör lideri olarak ortaya çıkmamızı sağlayan işimizin dönüşümünde önemli bir adımı işaret ediyor" dedi.



S&P Global Ratings kısa bir süre önce havayolu şirketinin kredi notunu, likiditesinin azalması ve "önemli ölçüde nakit yakması"nı gerekçe göstererek negatif görünümle CCC-’ye düşürdü.



Amalia Bulacios liderliğindeki analistler 20 Mayıs tarihli bir notta "Şirket, yüksek kira ve finansman giderleriyle ilgili önemli nakit çıkışlarıyla karşı karşıya. Son yıllarda gerçekleşen iki borç yapılandırmasının ardından ek finansmana erişimin oldukça kısıtlı olduğunu düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.