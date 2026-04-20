Dev holding yine satış yaptı. Çimentodaki payını 1 milyar dolara devretti

Çimento şirketi Akçansa'da Heidelberg Materials, toplam 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden ön alım hakkını kullandı.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, Akçansa'da sahip olunan yüzde 39,72'lik payların 1,1 milyar dolardan satılacağı belirtildi.

Devrin gerçekleşmesiyle birlikte Sabancı Holding'in Akçansa'da payı kalmayacak. Sabancı Holding, geçtiğimiz hafta Carrefoursa'yı da A101'in tepe şirketine satmıştı.

Sabancı Holding'den yapılan açıklama şöyle:

28.01.2026 tarihli özel durum açıklamamızda, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Akçansa") sahip olduğumuz 76.035.136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin %39,72'sini temsil eden payların satışına yönelik olarak, ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1.100.000.000 ABD Doları şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alındığı; söz konusu teklifin Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Akçansa'nın diğer ana ortağı Heidelberg Materials AG ile Şirketimiz arasındaki mevcut sözleşmesel yükümlülükler uyarınca; taraflardan birinin sahip olduğu payları üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde diğer tarafın devredilecek paylara ilişkin ön alım hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Heidelberg Materials AG, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere, toplam 1.100.000.000 ABD Doları Şirket değeri üzerinden alınan söz konusu bağlayıcı teklifi esas alarak ön alım hakkını kullandığını 17.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirmiştir.

Pay devir bedeli, Sabancı Holding'in %39,72 oranındaki paylarına karşılık gelen tutar olacaktır.

Devir işlemleri, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.

Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Şirketimizin Akçansa'da herhangi bir hissesi kalmayacaktır.