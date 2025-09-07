Dev holdingde çalışanlar 30 kilo altın çalmış

Kuyumcu dükkanında çalışanlar büyük vurguna imza attı. A.A.'ya ait kuyumcu dükkanında çalışanların 30 kilogramlık altın çalarak yaklaşık 144 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. Olay 2024 yılının Nisan ve Ekim ayları arasında meydana geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, ünlü iş adamına ait İstanbul Kapalıçarşı'daki kuyumcuda çalışan 25 yaşındaki Gürkan K., kasa görevlisiydi. Holding iştiraklerinden olan kuyumcu dükkanında 10 Ekim günü kasa sayımı yapıldı.



30 ADET KÜLÇE ALTIN SAHTE ÇIKTI



Arif S., isimli şube müdürü kasa sayımı sırasında 30 adet 1 kilogramlık külçe altınlarında sahte olduğunu tespit etti. Ne olduğunu anlamaya çalışan şube müdürü işletmede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı.



Arif S., incelemelerde şirkette kasa görevlisi olarak çalışan Gürkan K., isimli çalışanın cebinde bulunan külçe altınla kasadaki altınları değiştirdiğini fark etti.



KASA ÇALIŞANI 144 MİLYONLUK ALTIN ÇALMIŞ



Nisan ve Ekim ayları arasındaki tüm görüntüleri inceleyen şube müdürü çalışanlarının 30 kilogramlık altını çalarak yerine sahte külçeler koyduğunu tespit edince durumu emniyet güçlerine haber verdi.



Polisler tarafından gözaltına alınan Gürkan K.'nın kendi adına giyim dükkanı açtığı tespit edildi. Evinde ve iş yerinde arama yapılan Gürkan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



30 KİLOGRAM ALTINI KRİPTO PARAYA ÇEVİRDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli 30 kilogram altını 7 ay boyunca çaldığını, her çaldığı külçenin yerine sahtesini yerleştirdiğini itiraf etti.



Hırsızlık sırasında kendisine yardım eden kişileri savcılıkta anlatan Gürkan K., bozdurduğu altınları kripto paraya çevirerek sanal mecrada koruma altına aldığını beyan etti.



Yapılan itiraflar üzerine emniyet güçleri toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Gürkan K.'nın kendilerine altın getirdiğini bu altınları bozdurduktan sonra pay alarak kendisine ilettiklerini ifade ettiler.



5 KİŞİ TUTUKLANDI



Soruşturmanın genişletilmesiyle kuyumcuda çalışan Yusuf D. isimli kişinim Gürkan K.'ye, "Dükkandan koy 30 kilogram altın kaçıp gidelim buralardan. Kimseye bir şey söyleme ilk önce küçük küçük yap baktın bu iş oluyor başkası adına bir ev tutar oraya gömeriz altınları arkasından da planımızı işletmeye başlarız. Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız." şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Savcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



12 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Savcılık şüpheli 8 kişi hakkında 'Parada Sahtecilik' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.