Dev konserveci iflas etti

Konserve meyve şirketi Del Monte Foods, tartışmalı bir borç yapılandırması gerçekleştirdikten bir yıldan kısa bir süre sonra iflas başvurusunda bulundu.



Firma yaptığı açıklamada, kredi verenlerle bir yeniden yapılandırma destek anlaşması imzaladığını ve şartlarını uygulamak için gönüllü Bölüm 11 işlemlerini başlattığını belirtti. Şirket, mevcut bazı kredi kuruluşlarından 165 milyon dolarlık yeni finansman da dahil olmak üzere 912,5 milyon dolarlık borçlunun elinde bulundurduğu finansman taahhüdü aldı.



New Jersey Bölgesi için Birleşik Devletler İflas Mahkemesi'ne yapılan bir başvuruda, şirketin 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen hem yükümlülükleri hem de varlıkları olduğu belirtiliyor.



Bu gelişme, ana şirketi Del Monte Pacific Ltd'nin Haziran ayında tartışmalı bir borç yeniden yapılandırmasına bağlı bir dava anlaşmasının parçası olarak birimin kredi verenlerine bir ödeme yapmamayı seçtiği borçlu için zorlu bir yılı sona erdiriyor.



Del Monte Foods yaptığı açıklamada, yeniden yapılandırma destek anlaşmasının şirketin varlıklarının tamamı ya da önemli bir kısmı için bir satış süreci başlatmasını öngördüğünü belirtti. Açıklamaya göre, devam eden faaliyetlerden elde edilen nakit ile birlikte finansmanın, satış sürecinde yeterli likidite sağlaması ve müşterilere hizmet vermeye devam etmeyi amaçladığı için devam eden operasyonları finanse etmesi bekleniyor.



Del Monte Foods geçtiğimiz yıl bir borç revizyonu gerçekleştirmiş ve bu da şirketin varlıkları kredi verenlerin erişiminden uzaklaştırdığında 725 milyon dolarlık bir finansman anlaşmasında temerrüde düştüğünü söyleyen geride kalan kredi verenlerin açtığı bir davaya konu olmuştu.

Sektörde “drop-down” işlemi olarak bilinen strateji, Del Monte Foods'un devredilen varlıklar karşılığında borçlanarak taze likidite sağlamasına olanak tanıdı. Bloomberg'in haberine göre, anlaşma aynı zamanda borç takasları yoluyla katılımcı kredi verenlere öncelik tanıdı ve farklı ödeme öncelikleri yarattı.