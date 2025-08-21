Dev kruvaziyer 2 bin 772 yolcuyla Bodrum'a geldi

Malta bayraklı 295 metre boyunda 36 metre genişliğindeki "Mein Schiff 5" sabah saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan Bodrum'a geldi.

Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 772 yolcu, 921 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Girit Limanı'na hareket edecek.

