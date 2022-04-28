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Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' Galataport İstanbul'a yanaştı

Bugüne kadar Türkiye limanlarına gelmiş en büyük yolcu gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı. Galataport İstanbul'u ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapasitenin önümüzdeki dönem 2 katına çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Haberler - NTV Haber 28.04.2022 - 13:05

Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' Galataport İstanbul'a yanaştı

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Bugüne kadar Türkiye limanlarına gelmiş en büyük yolcu gemisi 'Costa Venezia' ’a yanaştı.

64 metre yüksekliğinde, 5100 yolcu kapasiteli gemi 6 gün boyunca 'u ana liman olarak kullanacak ve yolcularını aldıktan sonra denize açılacak. Geminin toplam yıl sonu hedefi 750 bin yolcu.

Galataport İstanbul'u ziyaret eden Kültür ve Bakanı Mehmet Ersoy, yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"Bu yaz itibariyla Ulaştırma Bakanlığımız İstanbul Havalimanı'nı hem Galataport'a hem şehir merkezine bağlayacak metro akslarını tamamlayacak. Galataport İstanbul'a gelen rezervasyonlar çok önemli.

323 metre uzunluğundaki dev gemi ‘Costa Venezia' Galataport İstanbul'a yanaştı. 1 Mayıs'tan itibaren merkezi İstanbul olan çıkışlara başlayacak. İlk etapta minimum 25 sefer planlanıyor. Kışa kadar devam edecek. İstanbul'a gelen rezervasyonlar çok önemli. Bu sene İstanbul'un turizm verilerinden çok umutluyuz."

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