Dev kulüp satılıyor... Turnuvalara katılacak

New York Jets'in ortak sahibi ve Amerika'nın eski İngiltere Büyükelçisi Robert “Woody” Johnson IV, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre son FA Cup şampiyonu Crystal Palace'ın önemli bir hissesini satın almayı kabul etti.



Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerden birine göre Johnson, Eagle Football grubu aracılığıyla Crystal Palace'ın yüzde 40'tan fazla hissesine sahip olan John Textor'a yaklaşık 215 milyon dolar ödeyecek.



Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Johnson & Johnson'ın varisi ve New York Jets'in sahibi 9,2 milyar dolar net değere sahip ve uzun süredir bir Premier Lig kulübüne göz dikmiş durumda. 2022 yılında Chelsea FC için bir teklif sunmuş ancak Clearlake Capital liderliğindeki bir konsorsiyuma kaybetmişti.



Crystal Palace temsilcileri yorum yapmayı reddetti. Johnson'ın bir sözcüsü ise yorum talebine yanıt vermedi. Anlaşma için halen Premier Lig'in onayı gerekiyor.



Textor, çoklu kulüp modelinin Crystal Palace'ın gelecek sezon Avrupa'da oynamasına engel olup olmayacağı konusundaki kafa karışıklığının ardından hisselerini satmaya zorlandı.



Eagle Football sporun en büyük çoklu kulüp işletmecilerinden biri ve Fransa'nın Olympique Lyonnais, Brezilya'nın Botafogo ve Belçika'nın RWD Molenbeek gibi takımlarına da yatırım yaptı.



UEFA, ortak hissedarları olan kulüplerin aynı sezonda aynı Avrupa turnuvasında oynayamayacağını belirtiyor. Hem Palace hem de Lyon UEFA'nın Avrupa Ligi turnuvasına katılmaya hak kazandı.