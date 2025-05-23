Dev kuruluş borsa için hedef yükseltti

UBS Global Wealth Management, S&P 500 için 2025 yılsonu hedefini 5 bin 800'den 6 bin puana yükseltti.



UBS, gelecek 12 ay, Haziran 2026 hedefini 6 bin 400 olarak belirledi.



UBS ayrıca S&P 500'de yer alan şirketler için 2025 yılı hisse başına kazanç beklentisini 250 dolardan 260 dolara yükseltti ve 2026 EPS tahminini 275 dolar olan önceki tahmininden 280 dolara çıkardı.

UBS'in ABD hisse senetleri başkanı David Lefkowitz, değişiklikler için beklenenden daha iyi bir ilk çeyrek kazanç sezonu ve yılın ikinci yarısında GSYİH büyümesi için biraz daha yüksek beklentileri gösterdi.