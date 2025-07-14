Dev gıda markası bölünebilir

Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kraft Heinz, birçok Kraft markasını da içeren büyük bir market ürünleri iş kolunu yeni bir şirkete devrederek ayırma seçeneğini değerlendiriyor. Bu yeni şirketin tek başına 20 milyar dolara kadar değerlenebileceği belirtiliyor.



Ancak söz konusu anlaşmanın yapısı değişebilir ve Kraft Heinz'ın bu planı hayata geçireceğine dair herhangi bir garanti bulunmuyor.

